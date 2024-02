Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 3111

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch (21.02.), in der Zeit von 16.15 bis 17.30 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim auf der Landesstraße 3111 die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs aus Hüttenfeld in Richtung Viernheim gemessen. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h.

Acht Fahrzeugführer überschritten die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 134 Stundenkilometern. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell