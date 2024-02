Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei kontrolliert Lokale

Mörfelden-Walldorf (ots)

Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf kontrollierten am Mittwoch (21.02.) in den Abendstunden mehrere Lokale im Stadtgebiet. Unterstützt wurden sie hierbei vom Ordnungsamt der Stadt, der Bauaufsicht des Landkreises und dem Zoll.

In zwei Lokalitäten konnten insgesamt 8 mangelhafte Geldspielautomaten festgestellt werden, unter anderem weil sie keine technischen Prüfsiegel aufwiesen. Die Automaten wurden bis zur Mängelbehebung versiegelt. Es drohen jeweils Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro. In einer Bar steckte in einem Geldspielautomat eine Spielerkarte, obwohl kein Spieler zugegen war. Für diesen Verstoß wurde von der Ordnungsbehörde ein Bußgeld verhängt.

In einer weiteren Gaststätte fanden die Kontrolleure rund 2200 pfandfreie Getränke. Diese dürfen im gewerblichen Bereich nicht verkauft werden. Den Betreiber erwartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pfandgesetz. Außerdem wird er auch die Kosten für die Entsorgung zu tragen haben. In einer Shisha-Bar bot der Betreiber entgegen der Konzession Wasserpfeifen an. Der Shisha-Betrieb der Bar wurde von der Bauaufsicht untersagt. Den Gästen dürfen vorerst nur noch Getränke angeboten werden.

Die Gaststättenkontrollen werden fortgesetzt.

