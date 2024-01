Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Einbruch in Werkstatt; Schneverdingen: Wohnungseinbruch; Bad Fallingbostel/A 7: Viel zu schnell

03.01.2023 / Einbruch in Werkstatt

Bispingen: Im Zeitraum von Dienstag, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 11:45 Uhr, drangen Unbekannte in eine Werkstatt in Volkwardingen ein und entwendeten Werkzeug. Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Bispingen unter 05194-982460 entgegen.

03.01.2024 / Wohnungseinbruch

Schneverdingen: Unbekannte hebelten am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 15:50 Uhr, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße auf und entwendeten eine Playstation 5 sowie Kopfhörer. Hinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

03.01.2024 / Viel zu schnell

Bad Fallingbostel/A 7: Am Mittwochabend führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis Geschwindigkeitskontrollen auf der A 7 durch. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Hannover überschritt nach Toleranzabzug die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um insgesamt 54 km/h. Neben einem hohen Bußgeld erwarten dem Raser noch mindestens zwei Punkte sowie einen Monat Fahrverbot.

