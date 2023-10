Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raub auf Tankstelle

Nienstädt (ots)

(ma)

Am vergangenen Samstag betrat gegen 12.40 Uhr eine bislang unbekannte männliche Person an der Hannoverschen Straße in Nienstädt das dortige Tankstellengebäude.

Der akzentfrei deutschsprechende Mann drohte der anwesenden 56jährigen Tankstellenangestellten mit einer Waffe, die sich in einem mitgeführten beigen Jutebeutel befinden würde. Der Täter verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Die Angestellte händigte dem Täter, der mit einer Wollmütze vermummt war, einen dreistelligen Bargeldbetrag aus, der damit in Richtung Bahnhofstraße flüchtete.

Täterbeschreibung:

- ca. 185 cm groß - schlank - hochdeutsche Aussprache ohne Akzent - blaue Jacke - Jeanshose - Turnschuhe - gebräunte Hände - trägt sehr wahrscheinlich schwarzes Basecap

Täterhinweise bzw. Zeugenangaben nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell