Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Ludgerusweg, Bergstiege

Radfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Eine 61-jährige Autofahrerin aus Coesfeld befuhr am 23.06.2024, gegen 10.00 Uhr, die Bergstiege in Billerbeck. Im Kreuzungsbereich zum Ludgerusweg hielt sie zwar am Stoppzeichen an, übersah dabei jedoch die von rechts kommende 82-jährige Radfahrerin aus Billerbeck und kollidierte mit dieser beim Einfahren in den Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall verletzte sich der 81-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell