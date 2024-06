Coesfeld (ots) - Unbekannte haben die Plane eines Sattelaufliegers beschädigt. Der Lkw stand am Autohof Am Dorn in Bösensell. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (20.06.24) und 5.50 Uhr am Freitag (21.06.24). Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

