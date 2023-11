Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte versuchen Geld am ZOB zu rauben

Minden (ots)

Zu einer versuchten Raubstraftat kam es in der Nacht zu Sonntag am ZOB in der Mindener Lindenstraße.

Den Erkenntnissen zufolge befand sich gegen 1.30 Uhr ein Mann (24) aus Hille an der Örtlichkeit, als er von einer offenbar aus fünf Personen bestehenden Gruppe männlicher Jugendlicher nach Geld gefragt wurde. Der Mann verneinte die Herausgabe, daraufhin zückte einer der Jugendlichen ein Messer. Als kurz darauf weitere Passanten am ZOB erschienen, flüchteten die Unbekannten in Richtung der Leiterstraße ohne Beute gemacht zu haben. Die eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei führte nicht zum Ergreifen des flüchtenden Quintetts.

Den Polizisten gegenüber konnte der 24-Jährige die Unbekannten in einem geschätzten Alter von 15-17 Jahren beschreiben. Zudem habe einer der Täter einen Oberlippenbart gehabt und eine dunkle Jacke getragen.

Zeugenhinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

