Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt Handyverstöße fest

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Zeitgleich an mehreren Stellen im Mindener Stadtgebiet kontrollierte die Polizei am Freitag die Verkehrsteilnehmer. Schwerpunkt dieser Aktion waren Verstöße durch die Nutzung von Mobiltelefonen.

Während des Kontrolleinsatzes, der sich über mehrere Stunden erstreckte, hielten die Beamten des Verkehrsdienstes zwölf Autofahrer an, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Sie erwartet nun ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro.

Parallel führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen an der Schulstraße in Bad Oeynhausen durch. Dort erhoben die Gesetzeshüter 50 Verwarngelder, weil Autofahrer auf Höhe der Wichern-Grundschule mit überhöhter Geschwindigkeit fuhren. Daneben verhängten die Beamten in fünf Fällen ein Bußgeld. So wie bei einem Fahrer aus Minden, der mit seinem Honda gegen 14.30 Uhr mit 56 Stundenkilometern unterwegs war.

Weiterhin wurden vier Fahrzeuginsassen festgestellt, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Sie mussten ein Verwarngeld in Höhe von je 30 Euro bezahlen.

Unter anderem war auch noch ein Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs, zwei Fahrzeuge mit mangelhafter Bereifung, sechs Radfahrer, die den Radweg auf der falschen Seite genutzt haben und 18 Autofahrer, die die Vorfahrt missachteten.

Laut Polizei, sind in den vergangenen Jahren landesweit Unfallgeschehen aufgefallen, die im Rahmen der Unfallermittlungen Fragen hinsichtlich der Nutzung von Smartphones aufwarfen. So auch im Kreis Minden-Lübbecke. Gezielte Verkehrskontrollen zur Smartphone-Nutzung während der Fahrt sollen dieser Entwicklung entgegenwirken, so die Beamten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell