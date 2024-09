Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Beschädigung eines Kaugummiautomaten

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum 01.09.24 wurde in der Winzler Straße in Pirmasens gegen 03.00 Uhr ein Kaugummiautomat an der Straße im Wert von ca. 1.000 Euro stark beschädigt. Zeugen haben einen lauten Knall vernommen, wonach nur noch der stark beschädigte Automat festgestellt werden konnte. Zu weiteren Beschädigungen oder Diebesgut kam es nicht. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter sowie der genauen Tatbegehung dauern noch an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

