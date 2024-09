Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Pirmasens (ots)

Zwischen 09.35 Uhr und 10.05 Uhr des 31.08.24 wurde einer 67-jährigen Dame die Geldbörse aus ihrer Umhängetasche entwendet. Die Umhängetasche trug sie hierbei über ihrer Schulter, wobei der Reißverschluss nicht zugezogen war. In der beigenen Geldbörse befanden sich etwa 140 Euro Bargeld. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße in Pirmasens. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

