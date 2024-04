POL-HA: Polizei stellt PKW von 84-Jährigem ohne Führerschein sicher

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Auf der Henkhauser Straße stieß ein Autofahrer am Mittwoch (17.04.) mit einem E-Scooter zusammen. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Audi in Richtung Gotenweg. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Mann den 19-jährigen E-Scooter-Fahrer, der auf der Straße Am Berge in Richtung Mozartstraße unterwegs war. Der Mann zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine ...

