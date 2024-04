POL-HA: Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht - Mann zwingt LKW zur Vollbremsung

Hagen-Boele (ots) - Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 69-jährigen Frau bereits am 12. Februar 2024 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Boele unter anderem die ec-Karte aus dem Auto, während ein weiterer Unbekannter die Frau ablenkte und ihr einen vermeintlichen Schaden an der Fahrzeugfront zeigte. Mit ...

