POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Emst (ots) - Am Dienstagnachmittag (16.04.2024) setzte ein 24-jähriger Mann in dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses Pfefferspray gegen einen 27-jährigen Mann ein. Der 24-Jährige hielt sich, gegen 12.15 Uhr, in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in der Straße Am Waldesrand auf. Als der 27-Jährige an ...

mehr