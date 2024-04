Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbrüche auf Emst - Mehrere Parzellen aufgebrochen

Hagen-Emst (ots)

Am Montag, 15.04.2024, rief eine Bewohnerin eines Hauses der Straße Am Waldesrand gegen 6:40 Uhr die Polizei. Sie hatte kurz zuvor festgestellt, dass in mehrere Kellerabteile eingebrochen wurde. Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen auf unbekannte Weise in das Haus ein und rissen im Keller die Schlossscharniere aus den Holzverschlägen. Was genau entwendet wurde, ist der Kriminalpolizei noch nicht bekannt. Die Ermittler nehmen Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell