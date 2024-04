Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger nach räuberischem Ladendiebstahl in der Innenstadt vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag (15.04.2024) in der Innenstadt einen 21-jährigen Mann nach einem räuberischen Ladendiebstahl vorläufig fest. Der Detektiv eines Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße beobachtete, gegen 16.00 Uhr, insgesamt vier Männer über die Videoanlage. Dabei erkannte er, dass drei von ihnen dem vierten Mann diverse Artikel in der Parfümabteilung zeigten und die Filiale anschließend verließen. Der 21-Jährige blieb in dem Geschäft zurück, nahm die Parfümflaschen an sich und verstaute diese in einer Umhängetasche. Anschließend verließ auch er das Geschäft durch den Seitenausgang. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf. In der Hohenzollernstraße wartete einer der drei weiteren Männer, der sofort die Flucht ergriff. Den 21-Jährigen konnte der Detektiv festhalten und zu Boden bringen. Dabei wehrte er sich massiv, schlug um sich und biss dem Mann in den Arm. Ein Passant eilte zu Hilfe. Gemeinsam übergaben sie den 21-Jährigen an die alarmierten Polizeibeamten. Diese nahmen ihn wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Ladendiebstahls ein. (sen)

