POL-WES: Kreis Wesel - Polizei warnt vor Wildunfällen und gibt Tipps

Budberg (ots) - Die Bezirksdienstbeamten in Budberg, Polizeihauptkommissar Rolf Proest und sein zukünftiger Nachfolger, Polizeihauptkommissar Marcus Goebels, stehen am kommenden Mittwoch (4. Oktober) in der Zeit von 15 bis 16 Uhr interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Evangelischen Gemeindehaus an der Bischof-Roß-Straße 17a in ...

