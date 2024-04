Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Kontrollen der Polizei und der Stadt in den Bereichen Altenhagen und Wehringhausen - Busse begleitet und Stadtteile zu Fuß bestreift

Am Dienstag (16.04.2024) in den späten Vormittagsstunden führte der Schwerpunktdienst der Polizei Hagen wieder gemeinsame Kontrollen mit dem Ordnungsamt der Stadt Hagen durch. Dabei fuhren die Ordnungshüter unter anderem mit den Buslinien 542 und 512 in die Bereiche Wehringhausen und Altenhagen. Bereits in den Bussen erhielten sie viele positive Rückmeldungen von Fahrgästen, aber auch Busfahrern. In den Stadtteilen setzten sie dann die gemeinsamen Streifen fußläufig fort. Es wurden Personen kontrolliert, vier Kinder zurück in die Schule gebracht, Gewerbe kontrolliert, Verwarnungsgelder für diverse Verstöße erhoben, darunter auch 107 Parkverstöße. Hinweise auf Straftaten gab es keine. Ziel der gemeinsamen Kontrollaktionen ist, das Sicherheitsgefühl der Hagener Bürger zu steigern und zu erhalten. Aufgrund der durchweg positiven Resonanz wird dies nicht die letzte gemeinsame Streife gewesen sein. (ab)

