Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer übersieht E-Scooter

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Henkhauser Straße stieß ein Autofahrer am Mittwoch (17.04.) mit einem E-Scooter zusammen. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Audi in Richtung Gotenweg. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Mann den 19-jährigen E-Scooter-Fahrer, der auf der Straße Am Berge in Richtung Mozartstraße unterwegs war. Der Mann zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell