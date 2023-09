Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis): Betrunken mit dem Auto unterwegs

Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Kurz vor 0 Uhr in der Samstagnacht fiel mehreren Verkehrsteilnehmenden ein PKW auf, welcher durch seine auffällige Fahrweise für Aufmerksamkeit sorgte, als dieser in der Ernst-Barlach-Straße in Oftersheim unterwegs war. Eine anfahrende Streife vom Polizeirevier Schwetzingen konnte den PKW sowie dessen Fahrzeuglenkerin antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei der 67-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Frau musste auf dem Polizeirevier Schwetzingen eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben.

Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten, was auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell