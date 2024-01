POL-WES: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel: Drei Festnahmen und mehrere aufgeklärte Diebstähle von Traktoren und Arbeitsmaschinen in Hamminkeln

Wesel (ots) - Unbekannte Täter haben im Weseler Ortsteil Obrighoven gleich mehrere Fahrräder gestohlen. In der Zeit von Montag (15.01) auf Dienstag (16.01.) sind die Täter in eine Gartenhütte am Geranienweg eingebrochen. Daraus entwendeten die Unbekannten vier Fahrräder: Drei Mountainbikes in den Farben gelb, türkis und schwarz und ein sogenanntes Dirtbike in silber. Am 16.01. stahl ein Mann um 02.32 Uhr aus einer ...

