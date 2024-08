Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - ausgebüxte Schildkröte geht in Weisenau spazieren

Mainz (ots)

Sechs Tage war sie unterwegs und am Ende konnte eine vermisste Schildkröte und ihre Besitzerin wieder zusammengeführt werden.

Gegen 15 Uhr rief am Montagnachmittag ein Weisenauer die Polizei an und schilderte, dass er soeben eine spazierengehende Schildkröte in Weisenau auf der Straße getroffen habe. Dass dies kein Fake war, stellten die Beamten dann kurz danach selbst fest, als sie die Schildkröte in der Hand hielten und sich die Frage stellten, woher die denn komme.

Aufwändige und langwierige Ermittlungen bei alteingesessenen Weisenauern führten dann zu einer Adresse, an der eine Schildkröte leben sollte. Dort angekommen, konnte die Schildkröte ihrer glücklichen Besitzerin übergeben werden. Diese vermisste ihre Schildkröte bereits seit sechs Tagen und freute sich sehr, die Ausreißerin zurückzuhaben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell