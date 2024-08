Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Dieb verfolgt und gestellt

Mainz (ots)

Gleich drei couragierte Zeugen haben am Donnerstabend einen Dieb in der Mainzer Neustadt verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können.

Um kurz vor 19 Uhr saß ein 60-jähriger Mainzer mit Freunden im Außenbereich einer Pizzeria am Bismarckplatz in der Mainzer Neustadt. Um sein Getränk vor penetranten Wespen zu schützen, legte er sein Portmonee auf das Glas. Der spätere Dieb hatte dies wohl gesehen und sich einige Zeit in der Nähe aufgehalten, bis er das Portmonee mit einem schnellen Griff an sich nahm und rennend in eine Seitenstraße flüchtete. Weil der Geschädigte sofort um Unterstützung rief, man solle den Dieb festhalten, wurden mehrere Personen auf die Situation aufmerksam. Ein E-Scooter-Fahrer folgte dem Dieb und konnte zuerst das weggeworfene Portmonee an sich nehmen undkurz danach mit zwei weiteren Helfern, die dem Flüchtenden hinterherrannten, diesen zwischen Autos versteckt finden und der Polizei übergeben. Der 19-jährige Beschuldigte muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen. Der Dank gilt den Helfern, die zumindest stolz auf sich sein dürfen, Zivilcourage gezeigt und dem Opfer einen größeren Schaden verhindert zu haben.

