POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, nach Unfallflucht weitere Zeugen gesucht

Am heutigen Tag gegen 10:30 Uhr, wurde durch Zeugen eine Verkehrsunfallflucht in der Fischergasse in Mainz gemeldet.

Der Fahrer eines silber- / anthrazit- oder goldfarbenen PKWs der Marke LAND ROVER, Modell ähnlich eines SUV, befuhr dabei die Fischergasse aus Richtung Mailandsgasse kommend.

Passanten sprachen den Mann noch kurz vor dem Unfall an, ob er Hilfe beim Rangieren an der durchaus engen Örtlichkeit bräuchte. Er verneinte dies und setzte seine Fahrt fort.

Allerdings schätzte er die örtlichen Gegebenheiten der etwas engeren Gasse scheinbar falsch ein und beschädigte beim Durchfahren zwei Fahrräder, welche durch sein Fahrzeug gegen die Hausfassade der Rotekopfgasse gedrückt wurden.

Die Außenfassade sowie ein Kellerfenster wurden hierbei ebenfalls, durch das davorstehende Fahrrad, beschädigt und eingedrückt.

Der Fahrer versuchte sodann vorwärts in Richtung des Liebfrauenplatzes zu fahren, touchierte hierbei allerdings die hintere Fassade des Gebäudes in der Fischtorstraße 4.

Der Fahrer des PKW wendete anschließend in der Fischergasse und fuhr rückwärts in Richtung Liebfrauenplatz in den Bereich der Fußgängerzone ein. Hier fuhr er dann nach rechts in unbekannte Richtung davon.

Durch Zeugen des Unfalles konnten Kennzeichenfragmente des Unfallfahrzeuges erhoben werden. Es handelt sich um die Städtekennung HU - **

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen etwa 70 - 75 Jahre alten Mann mit Glatze und einem hellen Oberteil, welcher akzentfrei deutsch gesprochen habe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

