Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt, Verdacht Kraftfahrzeugdiebstahl, Polizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung

Mainz-Innenstadt (ots)

Ein 85-jähriger Mainzer parkte am Dienstag, den 06.08.2024 sein Auto, einen silbernen VW Sportsvan, vermutlich in Bereich der Schillerstraße in Mainz ab. Als der Mann wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er dieses nicht mehr auffinden. Auch eine Absuche im Nahbereich sowie die Abklärung hiesiger Abschleppdienste führte nicht zum Auffinden des silbernen VW. Durch die Mainzer Polizei wurde das Auto zur Eigentumssicherung im Fahndungssystem ausgeschrieben. Der VW führt Kennzeichen mit Mainzer Stadtkennung, zwei Buchstaben sowie drei Zahlen. Der Verdacht einer Straftat, hier ein Kraftfahrzeugdiebstahl, kann nicht ausgeschlossen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell