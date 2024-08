POL-PPMZ: Mainz - Prügelei in der Kaiserstraße führt zu Anzeigen

Mainz (ots) - Rund 2000,- EUR finanziellen Schaden und eine beschädigte Hausfassade sind das Ergebnis eines Betrügers welcher als Handwerker an der Tür eines Hausbesitzers eine Fassadenreinigung angeboten hatte. Bereits am Freitag (08. August ´24) klingelte der rund 30-jährige Mann an einer Haustür in Nieder-Olm und erklärte dem Besitzer, dass die Fassade des ...

mehr