Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Kontrollen in der Grünanlage der Kaiserstraße

Mainz (ots)

15 Einsatzkräfte der Mainzer Polizei und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik führten am Montagnachmittag Personenkontrollen auf dem Grünstreifen der Kaiserstraße. Zwischen 15 und 21 Uhr konnten insgesamt 25 Personen kontrolliert werden. In fünf Fällen wurden Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. In einem dieser Fälle gab die tatverdächtige Person Betäubungsmittel an Minderjährige ab. Nahezu alle Personen waren bereits wegen einschlägiger Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Mann versuchte gegen 18 Uhr sich diesen Kontrollen zu entziehen und flüchtete nach einer ersten Ansprache vor der Christuskirche zu Fuß in die Diether-von-Isenburg-Straße. Nach kurzer Absuche konnte er dort unter einem Auto liegend gefunden werden. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der 32-Jährige sich ohne Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält. Die weitere Sachbearbeitung wird in diesen Fällen von Ausländerbehörden übernommen.

