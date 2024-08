Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach, Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, Fahrer betrunken

Mainz-Mombach (ots)

Nachdem es am Donnerstag, den 08.08.2024 an einer Ampel in der Kreuzstraße zu einem Verkehrsunfall kam, flüchtete der Unfallverursacher scheinbar betrunken.

Gegen 22:50 Uhr am Donnerstagabend hielt der Fahrer eines Hyundai, ein 24-jähriger Mann aus Mainz, an einer roten Ampel in der Kreuzstraße in Mainz. Der sich hinter ihm befindliche Fahrer eines Suzuki Geländewagens, ein 58-jähriger Wiesbadener, konnte scheinbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Hyundai auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

Im anschließenden Gespräch der beiden Unfallbeteiligten, stellte der Fahrer des Hyundai fest, dass der Fahrer des Geländewagens stark nach Alkohol roch, lallte und schwankte. Daher kündigte der Mainzer an, die Polizei zur Unfallaufnahme hinzu zu ziehen.

Der Mann aus Wiesbaden setzte sich daraufhin in seinen Geländewagen und flüchtete, ohne einen Austausch von Personalien zu gewährleisten. Der 58-jährige Fahrer konnte, aufgrund des vorliegenden Kennzeichens sowie einer Personenbeschreibung, an seiner Wohnanschrift durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

