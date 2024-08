Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau Trickbetrug - Hilfsbereitschaft ausgenutzt!

Mainz - Weisenau (ots)

Gegen 17:10 Uhr meldete sich gestern eine Mainzerin bei der Polizei, weil sich zwei Frauen unberechtigt in ihrer Wohnung aufgehalten hatten. Gegenüber den Einsatzkräften gab die 85-jährige Frau an, dass eine der Frauen bei ihr geklingelt hatte. Sie wollte in das Mehrfamilienhaus in der Laubenheimer Straße, um bei einer Nachbarin etwas vor die Tür zu legen. Schließlich ins Gespräch verwickelt, bat die unbekannte Frau um eine Tüte und einen Zettel sowie Stift, um eine Nachricht bei der Nachbarin hinterlassen zu können. Als die hilfsbereite Mainzerin daraufhin in ihre Küche ging, um die Sachen zu holen, folgte ihr die unbekannte Frau in die Wohnung. Weiter ins Gespräch vertieft, merkte die 85-Jährige nicht, dass eine weitere Frau in ihre Wohnung gekommen war und nach Wertsachen suchte. Erst als die Mainzerin die Küche verlassen wollte und ihr die unbekannte Frau den Weg versperrte, realisierte sie die Gefahr und schrie laut. Die beiden Täterinnen flüchteten daraufhin in Richtung Töpferweg. Wie sich im Nachgang herausstellte, hatte die zweite unbekannte Täterin Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich gestohlen.

Die beiden Frauen können wie folgt beschrieben werden: 1.Person - weiblich, ca.55 Jahre alt, kräftige Statur, schwarzes Kleid mit beiger Strickjacke, Anglerhut 2.Person - weiblich, ca. 55 Jahre alt, große Statur, weiße Bluse, schwarz-gemusterter Rock

Wer hat die beiden Personen am 01.08.23, gegen 17:00 - 18:00 Uhr im Bereich Laubenheimer Straße / Töpferweg gesehen? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

