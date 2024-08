POL-PPMZ: 24-Jähriger greift Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes an

Mainz - Bretzenheim (ots) - Am gestrigen Vormittag, gegen 10:30 Uhr stellte eine Kundin an der Supermarktkasse erschrocken fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche ist. Die 78-jährige Mainzerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Supermarkt in der Alfred-Mumbächer-Straße und wollte gerade ihre Lebensmittel bezahlen. Offenbar hatte sich ein unbekannter Täter zuvor so geschickt angenähert und in ...

mehr