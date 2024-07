POL-PPMZ: Mainz - Mombach Zeuge verfolgt betrunkenen Autofahrer

Mainz-Worms (ots) - Nach vorangegangen Streitigkeiten unter Bekannten, warf nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 38-jähriger Mann aus Worms, am Freitag den 26.07.2024 in den frühen Morgenstunden einen Brandsatz in ein Wohnhaus in der Alzeyer Straße in Worms. Der Brandsatz, ein sogenannter Molotow-Cocktail, wurde ...

mehr