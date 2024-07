FW Hannover: Tierrettungseinsatz an Polizeipferd in der Eilenriede

Hannover (ots) - Die Feuerwehr Hannover musste am heutigen Abend einen Küchenbrand löschen. Verletzt wurde hierbei niemand. Um 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr Hannover zu einer Rauchentwicklung in den Stadtteil Bemerode alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Straße Hinter dem Holze drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Der Brand der Küchenzeile in dem ...

