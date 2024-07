Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Küchenbrand in Hannover Bemerode

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover musste am heutigen Abend einen Küchenbrand löschen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Um 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr Hannover zu einer Rauchentwicklung in den Stadtteil Bemerode alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Straße Hinter dem Holze drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Der Brand der Küchenzeile in dem Einzimmerappartement konnte schnell gelöscht werden. Der Mieter der Brandwohnung war zum Zeitpunkt des Brandes nicht in seiner Wohnung. Im Anschluss der Löschmaßnahmen fanden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen statt. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Brandursache ist unklar, die Schadenhöhe wird mit 30.000.-EUR beziffert.

Die Feuerwehr Hannover war mit 35 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr bis 21:00 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell