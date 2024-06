FW Hannover: Unwetterbedingte Einsätze

Hannover (ots) - Am heutigen Sonntagmorgen kam es im Stadtteil Sahlkamp zu einem Wohnhausbrand. Die Feuerwehr ist seit 04:28 Uhr vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Bewohnenden konnten sich selber in Sicherheit bringen und atmeten dabei Rauchgase ein. Sie mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Ein Feuer in einem Einfamilienhaus sorgte am heutigen Sonntag zu einem Einsatz ...

mehr