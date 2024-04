Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf zu einem Einbruch in ein Schmuck- und Uhrengeschäft im Famila-Markt

Ribnitz-Damgarten (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Einbruchs aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter im Zeitraum vom 20.04.2024, 20:00 Uhr bis 22.04.2024, 06:00 Uhr vermutlich über das Dach gewaltsam Zutritt zum Gebäude im Rostocker Landweg in Ribnitz-Damgarten. In der weiteren Folge brachen die Unbekannten in das im Objekt befindliche Uhren- und Schmuckgeschäft ein und stahlen dort Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Ribnitz-Damgarten (Tel. 03821/8750) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden bzw. die Onlinewache https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ zu nutzen.

