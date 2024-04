Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall nahe Altenpleen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Am Freitag, dem 19.04.2024 gegen 07:30 Uhr Uhr befuhr eine 40-jährige deutsche Fahrerin eines Elektro-Pkw MG die Kreisstraße 11 aus Richtung Kreisverkehr in Richtung Altenpleen und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nach links in die Kreisstraße 26 abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Pkw Suzuki und es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Suzuki auf die dortige Verkehrsinsel zwischen einem haltenden Linienbus und den Verkehrsschildern geschleudert wurde. Der 72-jährige deutsche Fahrer des Suzuki verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht. In dem Linienbus befanden sich unter anderem Schulkinder, welche auf dem Weg zur Schule nach Altenpleen waren. Diese blieben nach vorliegenden Aussagen augenscheinlich körperlich unverletzt und wurden noch vor Eintreffen der Beamten durch einen weiteren Bus übernommen und zur Schule gebracht.

Für die Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Pkw kam es zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen. Am Bus und an den Schildern entstand ebenfalls Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf 42.000 Euro Euro geschätzt.

Sollten Eltern betreffender Kinder aus dem Bus sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen haben und oder im Nachhinein doch Verletzungen oder dergleichen bei ihren Kindern feststellen, sind diese angehalten sich bei der Polizei unter 03831 28900 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell