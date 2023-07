Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto auf Seite geschleudert

Erfurt (ots)

Am Montagnachmittag kam es an einer Kreuzung im Erfurter Norden zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jährige VW-Fahrerin war auf der Stotternheimer Straße stadtauswärts gefahren. Als sie die Kreuzung zur Bunsenstraße passierte, kollidierte ein 36-jähriger Ford-Fahrer mit ihr. Dieser war von der Straße "Am Roten Berg" in Richtung Bunsenstraße gefahren und hatte das Rotlicht der Ampel übersehen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto der 36-Jährigen auf die Seite geschleudert. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, da an ihnen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. (JN)

