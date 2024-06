Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Drei leicht Verletzte bei Wohnhausbrand

Hannover (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen kam es im Stadtteil Sahlkamp zu einem Wohnhausbrand. Die Feuerwehr ist seit 04:28 Uhr vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Bewohnenden konnten sich selber in Sicherheit bringen und atmeten dabei Rauchgase ein. Sie mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

Ein Feuer in einem Einfamilienhaus sorgte am heutigen Sonntag zu einem Einsatz der Feuerwehr Hannover. In der Straße Bahnriede ist ein Wohnhaus in Brand geraten, Flammen schlugen aus den Fenstern und aus dem Dach stieg Rauch auf. Sofort wurde durch die Einsatzkräfte der Löscheinsatz über ein Wenderohr einer Drehleiter durchgeführt und mehrere Atemschutztrupps mit weiteren Strahlrohren im Innenangriff eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohnenden konnten sich selbstständig aus dem Haus retten und atmeten dabei Brandrauch ein. Nach einer Untersuchung durch eine Notärztin wurden die drei Personen vorsorglich durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell dauern die Nachlöscharbeiten noch an. Das gesamte Objekt wird mittels Wärmebildkameras kontrolliert und noch vorhandene Glutnester abgelöscht. Zur Brandursache wird die Polizei die Ermittlungen aufnehmen, die genaue Schadenhöhe kann nicht beziffert werden. Das Wohnhaus ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr Hannover war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Buchholz, dem Rettungsdienst und rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

