FW Hannover: Abgebrochener Starkast hängt über Straße

Hannover-Bult (ots)

Im Eintrachtweg im Stadtteil Bult war ein starker Ast, welcher die Straße überragte, von einer großen Pappel abgebrochen und stürzte auf ein gegenüberliegendes Gebäude. An der Bruchstelle am Stamm blieb der Ast im Baum hängen. Personen wurden nicht verletzt.

Ohne erkennbaren Grund war ein etwa 15m langer Ast einer Pappel im Eintrachtweg in ca. 6m Höhe abgebrochen, quer zur Fahrbahn über die Straße gestürzt und auf einem gegenüberliegenden Gebäude liegen geblieben. Um 17:06 Uhr alarmierte die Regionsleitstelle aufgrund eines Notrufes zunächst ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. Als die Einsatzkräfte kurz danach vor Ort eintrafen, bestätigte sich das vom Anrufenden gemeldete Bild. Aufgrund der Ausmaße des Astes (15m Länge und ca. 60cm Durchmesser am Stamm) und Höhe der Bruchstelle konnten die Einsatzkräfte vor Ort zunächst nicht weiter tätig werden, als die Einsatzstelle abzusperren. In Absprache mit Fachleuten des Fachbereiches Umwelt und Stadtgrün wurde entschieden, den abgebrochenen Ast umgehend zu entfernen. Hierzu musste Unterstützung durch ein Drehleiterfahrzeug und einen Feuerwehrkran nebst zugehörigem Wechselladerfahrzeug mit Kranausrüstung und Führungsdienst angefordert werden. Die Einsatzkräfte sicherten den Ast mittels Feuerwehrkran, lösten ihn mit Motorkettensägen vom Stamm und entfernten den Ast schließlich vom Gebäude. Aufgrund der komplizierten Lage und Größe des Astes konnte der Einsatz erst gegen 21:00 Uhr beendet werden. Am Gebäude, auf welchem der Ast gelandet war, entstand ein Schaden im Bereich des Daches, dessen Höhe jedoch durch die Feuerwehr nicht beziffert werden kann.

Die Feuerwehr Hannover war insgesamt mit fünfzehn Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

