POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz Versuchtes Tötungsdelikt in Worms - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Nach vorangegangen Streitigkeiten unter Bekannten, warf nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 38-jähriger Mann aus Worms, am Freitag den 26.07.2024 in den frühen Morgenstunden einen Brandsatz in ein Wohnhaus in der Alzeyer Straße in Worms.

Der Brandsatz, ein sogenannter Molotow-Cocktail, wurde durch den Tatverdächtigen durch ein offenstehendes Fenster in den Wohnraum des Hauses geworfen, ohne dort im Anschluss zu zerbrechen. Durch anwesende Personen im Haus konnte der Brandsatz festgestellt und auf den Gehweg vor dem Anwesen geworfen werden. Durch den Wurf des Brandsatzes entstand Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der tatverdächtige 38-Jährige konnte nach der Tat nicht unmittelbar angetroffen werden. Er wurde Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am Montag, den 29.07.2024, durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz erließ das Amtsgericht Mainz gegen den 38-jährigen Beschuldigten einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung. Er befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Die genauen Hintergründe der Tat sowie das Tatmotiv sind derzeit Gegenstand des Ermittlungsverfahrens, das die Kriminalpolizei Mainz im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz führt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

