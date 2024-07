Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg-Münchfeld Tatverdächtige nach Einbruch gefasst!

Mainz - Hartenberg-Münchfeld (ots)

Freitag 26.07.2024, 02:41 Uhr

In den frühen Morgenstunden wurden Anwohner in der Saarstraße durch ein lautes Geräusch auf eine kleine Personengruppe vor ihrem Wohngebäude aufmerksam. Die Gruppe hielt sich an einem geparkten PKW auf. Als die Anwohner die Personen ansprachen, flüchteten diese in Richtung einer nahgelegenen Tankstelle. Wenig später erschienen andere Personen an dem geparkten PKW und beluden den Kofferraum. Anschließend gingen sie ebenfalls in Richtung Tankstelle weg. Nachdem die aufmerksamen Zeugen die Polizei informiert hatten, konnte eine verdächtige Personengruppe in der Straße "Am Taubertsberg" angetroffen werden.

Wie sich herausstellte, war in unmittelbarer Nähe die Scheibe eines Geschäfts eingeworfen und Waren daraus gestohlen worden. Entsprechendes Diebesgut konnte im Fahrzeug der Tatverdächtigen aufgefunden werden. Das Fahrzeug selbst war zudem bereits als "gestohlen" gemeldet worden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Einbruchs und des Fahrzeugdiebstahls wurden aufgenommen.

