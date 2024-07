Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Trickdiebstahl, unbekannter Täter bestiehlt 80-Jährigen

Mainz-Neustadt (ots)

Nachdem ein 80-jähriger Mainzer am Dienstagvormittag gegen 09:45 Uhr an einem Geldautomaten am 117er Ehrenhof Bargeld abhob, wurde er Opfer eines Trickdiebstahles. Der 80-Jährige wurde von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, nachdem er vom Automaten kam.

Der Mann gab vor, dass dem 80-Jährigen Kleingeldgeld zu Boden gefallen sei und übergab ihm Münzgeld. Als der 80- jährige Mainzer wenig später auf einer Bank saß, kam der Unbekannte erneut auf ihn zu und bat ihm wiederum um ein wenig Kleingeld.

Er warf noch im Gesprächsverlauf dem Senior eine Münze in dessen Geldbeutel und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Im Anschluss stellte der Mainzer das Fehlen eines 50 Euro-Scheines in seinem Geldbeutel fest.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, laut dem geschädigten Mann "südländisch", ca. 170cm groß, etwas kräftige Statur, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer beigen Hose und einem weißen Langarmshirt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

