POL-RZ: Schwerer Unfall im Fredeburger Wald

Ratzeburg (ots) - 25. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 25.06.2024 - Großensee 2024 | Kreis Stormarn - 25.06.2024 - Großensee Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht In der Nacht zu Dienstag (25.06.2024) kam es in Großensee zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher flüchtete. In der Straße "Kamphöhe" wurde ein Holzzaun auf einer Länge von ca. 20 Metern umgefahren. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich ...

