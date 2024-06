POL-RZ: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots) - 25. Juni 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.06.2024 - Lankau In Lankau wurde am Sonntagabend ein hochwertiges Fahrzeug von einem Privatgrundstück aus der Dorfstraße entwendet. Am 23.06.2024, gegen 22.00 Uhr, bemerkten Anwohner, dass der graue Mercedes AMG E43 wegfuhr, sahen da aber keinerlei Anhaltspunkte für einen möglichen Diebstahl. Erst am ...

