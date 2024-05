POL-F: 240504 - 0478 Frankfurt - Altstadt: Zeuginnen verhindern Herunterreißen von Israelfahne auf dem Römerberg

Frankfurt (ots) - (yi) Am Donnerstag, den 02. Mai 2024 kam es in der Lärchenstraße zu einem Trickbetrug mittels Schockanruf zum Nachteil einer 94-Jährigen. Bisherigen Erkenntnissen nach erhielt die Geschädigte gegen 15:03 Uhr einen Anruf auf dem Festnetztelefon von einer unbekannten männlichen Person. Diese gaukelte vor, dass der Sohn der älteren Dame in einer ...

