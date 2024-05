Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240503 - 0474 Frankfurt - Bundesautobahn 66: Schwerer Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Frankfurt (ots)

(ha/gae) Am heutigen Freitagmorgen (03. Mai 2024) kam es auf der Bundesautobahn 66 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto mehrmals überschlug und der Autofahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Autobahn war für ca. zwei Stunden vollgesperrt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 03:10 Uhr auf der Bundesautobahn 66, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kommend, aus Richtung Wiesbaden. In Höhe der Anschlussstelle Krifteler Dreieck verlor ein 19-jähriger Autofahrer, nach aktuellen Erkenntnissen, aus derzeit unbekannten Gründen, auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seine Mercedes E-Klasse.

Er schleuderte nach rechts über die Leitschutzplanke der Ausfahrtsspur B 40 Richtung Kelsterbach hinweg. Dabei überschlug der Fahrer sich mehrfach und prallte mit seinem PKW rechts in die Böschung. Von dort wurde der PKW samt Fahrer links über die Überleitung zurück auf die B 40 geschleudert und prallte abermals in die Leitschutzplanke, bevor der PKW schwer beschädigt zum Stehen kam.

Anschließend wurde der schwerverletzte Fahrer zur weiteren ärztlichen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und schwebt nicht in Lebensgefahr.

Die Bundesautobahn 66 und die Überleitung zu B 40 wurden durch Polizeibeamte für ca. zwei Stunden um die Unfallstrecke, welche sich über 300 Meter erstreckte, vollgesperrt.

