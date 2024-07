Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim- Einbruch in Einfamilienhaus

Budenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter begeben sich vermutlich im Zeitraum zwischen 14:30 und 15:30 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Mombacher Straße in Budenheim. Im rückwärtigen Bereich des Hauses hebeln der oder die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und nutzen die lediglich kurze Abwesenheit der Bewohner aus um in das Innere des Hauses zu gelangen. Hier durchwühlen sie nach bisherigen Erkenntnissen einen Raum und entwenden mehrere Wertgegenstände. Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurde eine Spurensuche am Tatort durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell