Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Arbeitsmaschine aus Fahrzeug gestohlen

Mainz - Oberstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 05:30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Handwerksfirma einen frischen Schaden an seinem Firmenfahrzeug. Eines der Seitenfenster war eingeschlagen und das gesamte Fensterglas entfernt worden. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter neben einer Arbeitsmaschine noch andere Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen. Das Fahrzeug war über Nacht in der Straße "Am Fort Hechtsheim" abgestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell