POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Diebstahl auf Baustelle

Mainz - Oberstadt (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr wurde von einem Bauarbeiter auf einer Baustelle "Am Rodelberg" eine beschädigte Tür an einem Baucontainer festgestellt. Bei der Überprüfung der Räumlichkeit fiel ihm das Fehlen verschiedener Arbeitsmaschinen auf. Offenbar hatten sich unbekannte Täter im Verlauf der Nacht widerrechtlich Zugang zum Baustellengelände verschafft und den o.g. Baustellencontainer aufgebrochen. Der Schadenswert liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Wer in der Zeit vom 22.07.24/ 17:00 Uhr - 23.07.24/ 07:30 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeug in der Straße "Am Rodelberg" gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

