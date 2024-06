Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: POL-MA: Mannheim: Einsatz von Rettungskräften nach Unfall durch Lkw - PM 2

Mannheim (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein ortsunkundiger Lkw-Fahrer auf dem Geraer Ring und übersah, dass er mit seinem Lkw über der angegebenen Höhenbeschränkung lag. Dies hatte zur Folge, dass der von ihm geführte Lkw an der Haltestelle Vogelstang Zentrum an den Oberleitungen hängen blieb und diese herunterriss. In der weiteren Folge kollidierte er zudem mit einer Schranke und einem Ampelmast.

Glücklicherweise wurde der Lkw-Fahrer hierbei nicht verletzt.

Feuerwehr und Rettungsdienste befanden sich ebenfalls im Einsatz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird die Instandsetzung der Oberleitungen und der Haltestelle mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise über 100.000 EUR.

Entsprechende Informationen zu Gleisperrungen und weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Rhein-Neckar-Verkehrs-GmbH, www.rnv-online.de.

