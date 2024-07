Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt, dreister Fahrraddieb klaut Fahrrad vor der Nase weg

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag entwendet ein dreister Täter vor den Augen des Besitzers dessen Fahrrad in der Lotharstraße in Mainz. Der 32-jährige Fahrradbesitzer aus Mainz aß gerade in einem Restaurant in der Lotharstraße, mit Blick auf sein vor dem Laden abgestelltes und unverschlossenes Fahrrad. Ein der Beschreibung nach 40-50-jähriger Mann nahm das Rad, ein rotes Mountainbike, unvermittelt an sich und fuhr davon. Der rechtmäßige Besitzer rannte dem Dieb noch hinterher, mit Unterstützung einer hinzukommenden Zeugin/Radfahrerin, die den Dieb ebenfalls verfolgte. Dieser konnte sich jedoch unerkannt entfernen und nicht eingeholt werden. Wieder zurück am Restaurant stellte der Mainzer fest, dass der dreiste Dieb sein eigenes Fahrrad, mit dem er scheinbar angefahren kam, zurückgelassen hatte. Dieses wurde durch die Mainzer Polizei sichergestellt und Abriebspuren daran gesichert.

Der Fahrraddieb konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 40 - 50 Jahre alt, weiß gräuliche Haare, türkisch/arabisch gebräunter Teint, Brille, weißes T-Shirt, lange Hose

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell